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تعرف على ما تم تنفيذه فى مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

الخميس، 21 يوليه 2022 02:00 م
تعرف على ما تم تنفيذه فى مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، والذى يربط مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن الخط وآخر ما تم تنفيذه. 
 
تم تسليم المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول. 
تم تسليم المحطات من محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليم جزئى.
يتم حالياً تنفيذ أعمال الحوائط الجانبية والحوائط الخرسانية للمحطات. 
يتم تنفيذ أعمال بلاطة السقف لبعض المحطات وتم التأكيد المتابعة الدقيقة من استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ. 
يتم التجهيز لأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط). 
يتم حالياً أعمال التصميمات وبحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة. 
 تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد (23) قطار للمشروع. 
سيتم توريد القطارات خلال 72 شهر شاملة فترة التشغيل التجريبى. 
 سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نهو الأعمال. 
يتم دراسة مد المرحلة الأولى من المشروع جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً ليخدم قطاعات مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية المنطقة السكنية.
المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يبلغ طولها حوالي 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية). 
تمتد المرحلة الاولى من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة. 
يحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو. 
 يعبر المترو أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.
تحقق المرحلة الأولى خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.

المترو

مترو الانفاق

الخط الرابع للمترو

النقل

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