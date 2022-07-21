تصل 90% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع"، لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-82

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى:

العظمى 75-82

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 85-90

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15