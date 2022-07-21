تشييع جثامين 3 فتيات غرقن بشلالات وادى الريان بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شيع أهالي قرية كحك بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، جثامين 3 فتيات لقين مصرعهن غرقا بشلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم أثناء التنزه مع أسرهن بالمنطقة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بغرق 3 فتيات بشلالات وادي الريان خلال رحلة تنزه مع أسرهن، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وتبين أن الجثث لكل من ساره ا ع 10 سنوات وشيماء أ ص 16 سنة وجومانا م ب 10 سنوات، وتم توقيع الكشف الطبي عليهن من قبل مفتش الصحة وصرحت النيابة بدفن الجثث.

وقال حمزة الفرخ، أحد أهالي قرية كحك، إن الفتيات الثلاث كن في رحلة عائلية للتنزه بشلالات وادي الريان، وسقطن بمياه البحيرة الواقعة بها الشلالات، ودخلن إلي منطقة عميقة فغلبهن الموج وتعرضن للغرق وفشلت محاولات إنقاذهن وتم دفن الجثث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.