يأتي ذلك برغم أنها "بيتكوين" شهدت أفضل أسبوع لها منذ مارس عبر البورصات العالمية، مرتفعة بأكثر من 13% من قيمة الأسبوع الماضي.

وذكر موقع "جادجتس 360" التقني، اليوم الخميس، أن سعر البيتكوين في البورصات العالمية مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance، انخفض إلى 22892 دولارًا.

في غضون ذلك، شهدت عملة الإيثريوم - ثاني أشهر وأغلى عملة مشفرة بعد بيتكوين - انخفاضًا خلال اليوم الماضي أيضًا على الرغم من ارتفاعها في بداية الأسبوع.

وأشار الموقع إلى أن قيمة الإيثريوم في البورصات العالمية تقف عند 1488 دولارًا، في تراجع للعملة المشفرة بنسبة 4.65% تقريبًا، خلال آخر 24 ساعة.

ورصد متعقب أسعار العملات المشفرة لموقع "جادجتس 360" تراجع مماثل في الوقت الحالي مع معظم العملات الرقمية المشهورة؛ إذ شهدت القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفاضًا بنسبة 3.52 في المائة خلال أمس الأربعاء وبداية اليوم.

وكان الانخفاض في جميع أنحاء السوق مدفوعًا بالأخبار التي تفيد بأن شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" باعت حوالي 75% من مقتنياتها من البيتكوين، الذي أعزاه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إلى مخاوف بشأن "السيولة الإجمالية" لشركته كسبب لعملية البيع. ومع ذلك، لا يبدو أن ذلك يمنع المستثمرين من القلق بشأن ممتلكاتهم من العملات الرقمية.