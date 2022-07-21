اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 05:41 م
أكرم القصاص
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بعد الإعلان عن إصابته بكورونا.. البيت الأبيض: سيواصل تنفيذ واجباته بالكامل

الخميس، 21 يوليه 2022 04:51 م
بعد الإعلان عن إصابته بكورونا.. البيت الأبيض: سيواصل تنفيذ واجباته بالكامل الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعزل داخل البيت الأبيض، بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه "سيواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال تلك الفترة".


وأضافت بيير - في بيان للبيت الأبيض اليوم الخميس إن اختبار بايدن "إيجابي"، وقد تلقى اللقاح بالكامل وتم تعزيزه مرتين، ويعاني من أعراض خفيفة للغاية ".


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه على الرغم من أن أعراض الإصابة بعد اختبار كورونا الإيجابي، معتدلة، إلا أن هناك مخاوف صحية على الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا.


جو بايدن

البيت الأبيض

أمريكا

كورونا

إصابة بايدن بكورونا



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