برامج تدريبية متخصصة لتنمية قدرات الموهوبين بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس رئيس جامعة بنها، حفل انطلاق فعاليات الأنشطة بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين، ومديري وحدات المركز، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة، ومنسق أسرة من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المُبدعين بالجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن جامعة بنها تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال إنشاء مركز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين، لاكتشاف وصقل مهارات الطلاب، الإبداعية، والإبتكارية، والفنية وتطويرها، مع توفير بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وإعدادهم للمشاركة في مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة، مشيرًا إلى ان المركز يشمل عدة وحدات منها وحدة المواهب الفنية، وحدة المواهب الأدبية، وحدة المواهب العلمية، وحدة المواهب التكنولوجية، وحدة المواهب الرياضية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الوحدات من خلال تعاونها مع إدارات الكليات بالجامعة تهتم باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعي المجتمع بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، وذلك من خلال خِطط مُستدامة وآليات واضحة المعالم موضوعه بحكمة واقتدار على أرض الواقع.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن المركز يحتضن الموهوبين، والنوابغ، والمُبدعين من طلاب الجامعة، ويهدف إلى تسويق ابتكاراتهم وإبداعاتهم وتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية والمدنية، وتنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وعلاقات تعاون مشتركة بين الجامعة والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتأهيل هؤلاء الطلاب لسوق العمل، وعرض مواهبهم وإبداعاتهم، علاوة على دعم مشروعات التخرج في التخصصات المختلفة.

وأوضح، أن قطاعات الجامعة المختلفة قامت بتصميم برامج تدريبية متخصصة، لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين لتتواكب مع مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، هذا بالإضافة إلى الاحتكاك المُباشر ببيئة العمل، وتنظيم مُسابقات لإكتشاف المواهب والابتكارات على مستوى الجامعة، وتشجيع الطلاب على تنفيذ تصاميم أو منتجات واقعية ذات مردود حقيقي تفيد المجتمع.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية كذلك تعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن من أهداف المركز أن يتحول إلى حاضنة لكافة الموهوبين والنابغين من طلاب الجامعة، بجانب تسويق الابتكارات والإبداعات للموهوبين، والتعاون مع مختلف المؤسسات المنوط بها رعاية الموهوبين بغرض اكتشاف وصقل مهارات الطلاب الإبداعية، والابتكارية، والفنية، والعمل على تطويرها.

وأوضحت الدكتورة منى نصر، المدير التنفيذي للمركز، أن المركز يضم سوف يعمل على اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية وغيرها والعمل على رعايتها، بجانب تنفيذ برامج من شأنها تلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، بجانب الحرص على توعية المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.