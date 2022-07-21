بالطبل والمزمار.. طالبات الثانوية بالشرقية يختتمون مارثوان الامتحانات.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

فرحة وزغاريد عمت لجان الثانوية العامة بالشرقية، بالرغم من تباين أراء الطلاب والطالبات حول صعوبة امتحان الفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

فأمام إحدى اللجان بمدينة الزقازيق، رصد اليوم السابع، فرحة طالبات الثانوية العامة، بآخر أيام الامتحانات، حيث خرجت الطالبات يطلقن الزغاريد وزجاجات الفوم، وعلي أنغام الطبل والمزمار البلدي رقصوا رقصة الوداع بينهن، باعتبار أنه آخر لقاء يجمعهن في المرحلة الثانوية.

وأمام لجنة الطلاب رصد اليوم السابع تبيان اراء طلاب حول صعوبة الامتحانات ، بالأخص الفلسفة و الذي جاء حوالي 50 سؤال بعضهم كان يحتاج لتفكير اكثر.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 49606 طالب وطالبة مقسمين إلي 17067 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و25701 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و6838 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة يؤدون الامتحان داخل 158 لجنة امتحانيه على مستوي 20 ادارة تعليمية .





جانب من الإحتفالات (1)



جانب من الإحتفالات (2)



جانب من الإحتفالات (3)