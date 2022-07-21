انتظام طلاب الثانوية بالوادى الجديد فى امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق

وقال وكيل التعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير اعمال الإمتحانات وتواصل لحظى مع غرفة عمليات الوزارة، وغرفة عمليات المحافظة ، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، مشيداً بالتعاون المثمر بين القطاعات المختلفة و الأجهزة المعنية والذى كان له ابلغ الأثر فى سير أعمال الإمتحانات سيرا حسنا ومتمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام نحو 1789 طالبا وطالبة، 705 بالمجموعة الأدبية، 988 للمجموعة العلمية "علوم"، 96 للمجموعة العلمية "رياضة"، على مستوى اللجان الإمتحانية الموزعة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بواقع 4 لجان بإدارة الخارجة التعليمية و3 لجان بإدارة الداخلة التعليمية و لجنة واحدة بإدارة الفرافرة التعليمية و لجنة واحدة بإدارة بلاط التعليمية ولجنة واحدة بإدارة باريس التعليمية.