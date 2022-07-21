المشدد 15 سنة لصيدلى لحيازته ترامادول وأدوية غير مسجلة ومنتهية الصلاحية ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2756 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 871 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ع ط م"، 33 سنة، صيدلي، مقيم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (Tapantadol) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (البرازولام) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بإستعمالها أو تداولها علي النحو المبين بالتحقيقات.حاز بقصد الإتجار سلعة مجهولة المصدر "عقاقير" غير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي 121 قرص أبيض اللون داخل غلافهم الطبي، وكذا 54 قرص أحمر اللون داخل غلاقهم الطبي، وكذا كيس بلاستيكي يحوي أقراص مفتتة عبارة عن نصف قرص أبيض اللون، وكذا فتات لأقراص حمراء اللون، ثبت أن الأقراص والفتات للترامادول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وكذلك 58 قرص أحمر اللون داخل غلافهم الطبي ثبت أن الأقراص تحتوي علي Tapantadol المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، و8 شرائط مدون عليها Xanax يحووا عدد 77 قرص ثبت أن الأقراص تحتوي على مادة، والبرازولام المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.