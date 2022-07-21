اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج للجلسة الثانية..وسوق أبو ظبي يرتفع 2.3%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.281% رابحًا 213.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9589.01 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.04% رابحًا 123.63 نقطة ليغلق عند مستوى 11987.97 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.96% رابحًا 199.83 نقطة ليغلق عند مستوى 20960.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 166.7 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.76%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.56%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.45%، 1.44%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة وحيدًا بنسبة 0.59%.

وقفز 156 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 7.55%، ثم سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.62%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 6.04%، وتراجع 44 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الإنماء ريت للتجزئة" بنسبة 3.40%، ثم سهم "المنجم" بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 376.6 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.69% رابحًا 127.85 نقطة ليغلق عند مستوى 7670.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.06% رابحًا 173.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8571.49 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% رابحًا 21.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5790.26 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.87% رابحًا 52.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6104.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 295.1 مليون سهم بقيمة 83.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.5 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 4.95%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.70%، يليه قطاعي البنوك، والمواد الأساسية بنسبة 1.85%، 1.83%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاعي المنافع، والخدمات المالية بنسبة 0.99%، 0.97%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا، والطاقة بنسبة 2.51%، 0.12%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.45% رابحًا 26.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1873.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.98 مليون سهم بقيمة 790.9 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين المال بنسبة نمو 114.81% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 59.72% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، وهبطت أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، وشركة استيراد الاستثمارية، وبنك البحرين والكويت بنسبة 4.33%، 1.64%، 0.63%، على التوالي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.38% رابحًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3256.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.8 مليون سهم محققة ما قيمته 219.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4480 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 8.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.67%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاعي الخدمات، والاتصالات بنسبة 1.04%، 0.48%، على التوالي.

وقفز 19 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.77%، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.77%، وتراجع 12 سهمًا شركة بي إتش إم كابيتال بنسبة 7.77%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 46.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.281% رابحًا 213.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9589.01 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.912 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 167.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9509 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.95%، أعقبه العقارات بنسبة 2.71%، يليه قطاع المرافق بنسبة 1.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوادتل" بنسبة 8.12%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 7.62%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 5.65%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.52%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "شركة آي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 305.9 مليون درهم.