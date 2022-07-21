اليوم السابع
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الصحة تكشف الوضع الوبائى لكورونا في البلاد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 21 يوليه 2022 11:20 ص
الصحة تكشف الوضع الوبائى لكورونا في البلاد.. اعرف التفاصيل الدكتور حسام حسنى
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن جائحة كورونا التي يشهدها العالم أجمع عبارة عن وباء، وهذا الوباء يشهد زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة لـ "اليوم السابع" أن مصر مثل باقى دول العالم بها زيادة في الإصابات، وأن تلك الزيادة لا تستدعي دخول مستشفيات أو رعايات مركزة أو تؤدى إلي الوفاة. 
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الصحة

كورونا

فيروس كورونا

الوضع الوبائى



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