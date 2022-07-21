"الصحة" تعلق على أنواع المتحورات الفرعية لأوميكرون.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن نوع متحورات كورونا الفرعية المنتشرة حاليا، مؤكدا أن هناك متحور جديد من "أوميكرون"، أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه " B4-B5".

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس كورونا مثل باقي الفيروسات يتسم بالتحور علي فترات مختلفة، وله متحورات فرعية.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر، ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بسيطة للغاية.