السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر بالهيروين فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل بمطعم مشويات، بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4187 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 920 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "مصطفى ح س"، 36 سنة، عامل بمطعم مشويات- ومقيم دائرة مركز بنها، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بسيارته أو إحرازه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح النارى ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح النارى للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.