ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع الروسية في بيان قولها إن: "الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة موانئ خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي."

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود.

وكانت البحرية الروسية أعلنت في وقت سابق عن تطهير مياه ميناء مدينة ماريوبول المحررة بجمهورية دونيتسك من الألغام التي زرعتها قوات كييف لتأخير الإنزال الروسي.