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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن نتيجة فحص كورونا للوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية، وذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم/الخميس/.

يأتي هذا فى وقت كان قد أعلن فيه البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكى جو بايدن ب‍فيروس كورونا، مبينًا أن الرئيس الأمريكى يعانى من أعراض خفيفة وسيستمر فى أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا، بعد خضوعه لاختبار الفيروس.

وقال البيت الأبيض فى بيان، إن أعراض كورونا لدى بايدن معتدلة، موضحا أنه سيمارس عمله عن بُعد.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وحصل على جرعتين معززتين من اللقاح، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يٌصاب فيها بايدن بالفيروس.