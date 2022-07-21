يأتي هذا فى وقت كان قد أعلن فيه البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكى جو بايدن ب‍فيروس كورونا، مبينًا أن الرئيس الأمريكى يعانى من أعراض خفيفة وسيستمر فى أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل.