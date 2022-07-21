وشدد مهياوي - في تصريحات صحفية اليوم - على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، خصوصا خلال موسم الصيف، وكثرة المناسبات، وعودة الحجاج من البقاع المقدسة.



وفي السياق، أوضح عضو اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة تفشي فيروس كورونا أن هذا المتحور الفرعي لأوميكرون ليس خطيرا، و تظهر أعراضه في شكل تعب وحمى وسعال خفيف وآلام على مستوى الحنجرة.



كما توقع استمرار ارتفاع الحالات خلال الأسابيع المقبلة، مذكرا بضرورة العودة إلى التلقيح الذي اعتبره الحل الوحيد خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.