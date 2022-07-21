اليوم السابع
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التنمية المحلية تطلق مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى شكاوى رفع تعريفة المواصلات

الخميس، 21 يوليه 2022 09:00 ص
التنمية المحلية تطلق مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى شكاوى رفع تعريفة المواصلات وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال حملة سابقة على المواقف
كتب على عبد الرحمن

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ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ عن أى سيارة تخالف ذلك عبر وسائل تلقى الشكاوى من المحافظات وأرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات.
 
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه مسئولي مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة بتلقى شكاوى المواطنين من رفع أجرة المواصلات عن التعريفة المقررة، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "Info@mld.gov.eg".
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة تلقت على مدار الأيام الماضية عدداً من شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والواتساب بإجمالى حوالى 122 شكوى فى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية، لافتا إلى أنه على الفور تم التواصل مع الجهات المختصة بالمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وسحب تراخيص السيارات المخالفة .
 
وتمكنت الحملات الميدانية بمحافظة الجيزة، من سحب تراخيص 30 سيارة لعدم التزام سائقيها بالتعريفة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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