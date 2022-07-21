البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى.. ورأس المال يربح بـ7 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11378 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة.