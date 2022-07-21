الأوقاف: البرنامج الصيفى يهدف لتقوية الجانب الوطنى لدى النشء

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، لقاءًا ثقافيًا للمشاركين بالنشاط الصيفي للأطفال من محافظة دمياط ، وذلك بمعسكر تدريب الأئمة والدعاة برأس البر ، وبحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

وخلال كلمتها أشادت الدكتورة منال عوض بالبرنامج الصيفي للطفل، مؤكدة أنه يسهم في تنشئة الأطفال على مبادئ الدين السمحة، كما أنه يتميز ببساطته، حيث يتناسب مع كل فئة عمرية، وانطلاقه في جميع محافظات الجمهورية بما يعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أكد الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن البرنامج الصيفي الذي تقيمه وزارة الأوقاف يربي الأطفال تربية إسلامية صحيحة، بما يتناسب مع تعاليم الإسلام التي لا تشوبها شائبة في الحسن والجمال والسماحة، مؤكدًا أن أطفالنا المشاركين في هذه النشاطات في أيد أمينة حيث يطمئن إليها أولياء الأمور على أبنائهم، كما أن جهود وزارة الأوقاف في نشر الوسطية والاعتدال هو ما تتبناه الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي كلمته أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الأنشطة الصيفية والبرنامج الصيفي للأطفال يحظى باهتمام بالغ من قبل وزارة الأوقاف كما هو دأب وزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد وبيان سماحة الإسلام، كما أن البرنامج الصيفي يهدف إلى تقوية الجانب الوطني لدى النشء والشباب، وحماتهم من الأفكار المتطرفة، حيث إن صناعة الحياة وبناء التسامح هو الهدف الذي نسعى إليه جميعًا.

فيما أشار الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن وزارة الأوقاف تسعد بكل أوجه التعاون مع جميع مؤسسات الدولة المصرية، مضيفا أن البرنامج الصيفي للأطفال يهدف لخدمة المجتمع، كما أنه يضع الطفل على خريطة العمل الدعوي، ويعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الرشيدة لدى النشء والشباب.

وفي ختام اللقاء تم إهداء الأطفال نسخًا من مجلة الفردوس، وتكريم عدد من الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي بمحافظة دمياط.















