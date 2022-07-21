استكمال مشروع الصرف وصيانة مدرسة نجع أبو عنان الابتدائية بالطود فى الأقصر

وشملت جولة رئيس مركز ومدينة الطود، متابعة أعمال تنفيذ حفر وتركيب الخطوط الانحدار الفرعية بقطر 200 ملي خط فرعي بمنطقة السيول بمدينة الطود، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى، والموقف التنفيذي للأعمال الجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبو عنان الابتدائية بمدينة الطود، حيث أوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانة مدرسة نجع أبو عنان الابتدائية من بداية شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بها في بداية العام الدراسي المقبل.

وفى نفس السياق قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع الادارة الزراعية وحماية الأراضي بالطود والإصلاح الزراعي بالمريس بحملة مكبرة بقرية المريس غرب النيل التابعة لمركز ومدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء.

ويقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات فورية في المهد لعدد 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1400 متر ما يعادل 8 قراريط ،منها 1050 متر مربع عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية، و175 متر عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت ، وردم حفر قواعد معدة للبناء على مساحة 175 متر.