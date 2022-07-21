اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 01:32 م
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ارتياح بين طلاب الثانوية العامة ببنى سويف فى آخر أيام الامتحانات

الخميس، 21 يوليه 2022 01:17 م
ارتياح بين طلاب الثانوية العامة ببنى سويف فى آخر أيام الامتحانات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف، ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى أخر أيام الامتحانات التى استمرت على مدار شهر.
 
ورصد اليوم السابع فرحة وارتياح طلاب الثانوية العامة فى أخر أيام الامتحانات، ونتهي طلاب الثانوية العامة ببنى سويف من أداء امتحان مواد الأحياء لشعبة العلمي علوم، ومادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للشعبة الرياضية، ومادة الفلسفة والمنطق لشعبة الأدبي، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث عمت الفرحة أمام لجان الامتحانات عقب خروج الطلاب 
 
من جانبه اطمأن محافظ بني سويف، على تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.
 
وأكد المحافظ، وجود اتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

 


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