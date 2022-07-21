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إنقاذ يد طفلة من البتر فى جراحة ناجحة بأحد المستشفيات فى الغربية

الخميس، 21 يوليه 2022 11:48 ص
إنقاذ يد طفلة من البتر فى جراحة ناجحة بأحد المستشفيات فى الغربية جانب م نالجراحة
الغربية محمد طارق

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أجرى فريق طبي بأحد المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، جراحة ناجحة لطفلة في العقد الأول من عمرها ، حيث تعرضت للإصابة في يدها داخل مفرمة لحوم أثناء لهوها في أحدي المحلات الخاصة، ونجح الفريق في إنقاذ يد الطفلة من البتر.

وأكد مدير المستشفي أن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى ، ويدها داخل مفرمة لحوم أغلقت عليها أثناء لهوها بها ولم تفلح عدة محاولات لاستخراج يدها من المفرمة حيث سيطرت حالة من الحزن على اسرتها خشية بتر يد ابنتهم الطفلة الصغيرة ، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من جراحي التجميل والتخدير ، وبعد الفحص تبين وجود تهتك شديد بالأنسجة وأوتار اليد والضفيرة المغذية لأصابع اليد.

وتم إجراء عملية جراحية لها بدقة وتم إنقاذ يد الطفلة من البتر، وأشار مدير المستشفى إلى استقرار حالة الطفلة بعد إجراء العملية الجراحية وقدرتها على استعادة حركة يدها وسط حالة من الفرحة عمت الأسرة لإنقاذ يد طفلتهم الصغيرة.


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