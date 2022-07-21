إصلاح كوبرى الغرابوة العلوى بالتل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية تكثيف العمل بالوحدات المحلية ومتابعة أي شكاوي للمواطنين؛ لتوفير الأمان التام والراحة التامة.

وقام المحاسب احمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير باستدعاء رجال هندسة رى الزقازيق وأبو حماد؛ وذلك لإصلاح خلل بكوبري الغرابوة العلوي أعلي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بدائرة المركز والمدينة والواقع بنطاق الوحدة المحلية لقرية الظاهرية، إثر وجود خلع بالبرواز الحديدي جانب الكوبري قد يتسبب في خطر محتمل.

وتم غلق الطريق وإجراء تعديل مروري للشروع في إصلاح الكسر وإزالة اللافتة الإعلانية التي تسببت في خلع البرواز الحديدي والبدء في لحام الأجزاء المُعرضة السقوط.

كما قام المتخصصون بفحص كامل للكوبري وإعادة الشيء لأصله بمشاركة قسم الوِرش بهندسة رى الزقازيق وتم الانتهاء والتأمين وفتح الطريق مرة أخرى.