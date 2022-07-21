اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 09:10 م
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إصلاح كوبرى الغرابوة العلوى بالتل الكبير

الخميس، 21 يوليه 2022 08:03 م
إصلاح كوبرى الغرابوة العلوى بالتل الكبير جانب من أعمال إصلاح الكوبرى
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية تكثيف العمل بالوحدات المحلية ومتابعة أي شكاوي للمواطنين؛ لتوفير الأمان التام والراحة التامة.

وقام المحاسب احمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير باستدعاء رجال هندسة رى الزقازيق وأبو حماد؛ وذلك لإصلاح خلل بكوبري الغرابوة العلوي أعلي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بدائرة المركز والمدينة والواقع بنطاق الوحدة المحلية لقرية الظاهرية، إثر وجود خلع بالبرواز الحديدي جانب الكوبري قد يتسبب في خطر محتمل.

وتم غلق الطريق وإجراء تعديل مروري للشروع في إصلاح الكسر وإزالة اللافتة الإعلانية التي تسببت في خلع البرواز الحديدي والبدء في لحام الأجزاء المُعرضة السقوط.

كما قام المتخصصون بفحص كامل للكوبري وإعادة الشيء لأصله بمشاركة قسم الوِرش بهندسة رى الزقازيق وتم الانتهاء والتأمين وفتح الطريق مرة أخرى.


الاسماعيلية

كوبرى الغرابة

التل الكبير

إصلاح كوبرى الغرابوة

هندسة رى الزقازيق



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