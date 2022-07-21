إصابة 4 أشخاص فى اصطدام سيارة بحاجز خرسانى بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة كانوا يستقلونها بحاجز خرسانى على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بحاجز خرسانى على محور30 يونيو طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من إيمان محمد الصادق 27عام مقيمة العاشر من رمضان محافظة الشرقية مصابة بكدمات بالجسم وكريم محمد هلال 15 عام مقيم نفس العنوان مصاب كدمات بالجسم وإيمان محمد امام 41عام مقيمة الشرقية مصابة جرح متهتك بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم وحازم امام محمد 11عام مصاب بكدمات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.



