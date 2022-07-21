اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 02:49 م
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إصابة شخصين فى حادثين مروريين متفرقين بالجيزة

الخميس، 21 يوليه 2022 02:41 م
إصابة شخصين فى حادثين مروريين متفرقين بالجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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صدمت سيارة أحد الأشخاص على الطريق الأوسطي في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة صدمت شخصا مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
كما شهدت مدينة 6 أكتوبر، حادث تصادم سيارتين ميكروباص بجرار، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص  وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص بجرار، مما أسفر عن إصابة شخص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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