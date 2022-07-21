اليوم السابع
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إصابة شاب بطعنات متعددة إثر مشاجرة فى حى الزهور ببورسعيد

الخميس، 21 يوليه 2022 01:42 ص
إصابة شاب بطعنات متعددة إثر مشاجرة فى حى الزهور ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب في العقد الثاني من عمره، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدة طعنات في الجسم، إثر مشاجرة في حي الزهور بمحافظة بورسعيد. 
 
استقبل مستشفى الزهور أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يوسف محمد حسن بغدادى، مصابا بجروح في الجانبين الأيسر والظهر، إثر إعتداء من آخرين بمشاجرة فى منطقة عمر بن الخطاب، وتقوم الأطقم الطبية في مستشفى الزهور بالتعامل مع المصاب.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين في الواقعة.

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