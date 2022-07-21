إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف فى 5 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حالة تعد على أرض زراعية بحي جنوب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 3 حالات تعد، وحالتي تعد داخل الحيز العمراني وحالة خارج الحيز بحي غرب المدينة، وفي مركز بني مزار، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض صابر صبري.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حالة شدة خشبية داخل الكتلة السكنية بشارع الرزقة في حي جنوب المدينة وتم التحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بمغاغة من التصدي لحالة بناء بدون ترخيص وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.