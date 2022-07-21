إدخال خدمات تخصصية جديدة بالعيادات الخارجية للتأمين الصحى بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه تم إدخال خدمات تخصصية محدثة لأول مرة بمجموعة من العيادات الخارجية التابعة للفرع بعد انتهاء التعاقد مع الفرق الطبية.

وتابع أنه تم استحداث عيادة الألم بعيادة سمنود الشاملة وتخدم العيادة مرضى الألم بمحافظة الغربية في نطاق مركز سمنود والقرى المجاورة تسهيلا على المرضى وعدم تحملهم مشقة الانتقال لأماكن تقديم الخدمة في نطاق المحلة وطنطا، ومن المتوقع أن يصل التردد على العيادة الجديدة 140 مريضا شهريا.

كما نجح الفرع في إضافة عيادة جديدة لمرضى الروماتويد بمدينة كفر الزيات لإيقاف التحويلات لمدينة طنطا تيسيرا على المرضى، حيث يبلغ متوسط التردد الشهرى على العيادة الجديدة 150 مريضا شهريا.

كما نجح الفرع في استحداث خدمات جديدة بعيادة السنطة الشاملة في تخصصات الغدد الصماء والروماتويد ويبلغ متوسط التردد الشهرى على العيادات المستحدثة 300 مريض شهريا.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية جديدة وإيجاد حلول للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات الخارجية، وتوفير الخدمة للمترددين على العيادات دون تحملهم مشقة السفر والانتقال لأماكن تقديم الخدمة بالعيادات الأخرى.