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إحالة مسئول مخبز للمحاكمة بتهمة تجميع الدقيق لبيعه بالسوق السوداء فى المرج

الخميس، 21 يوليه 2022 06:00 ص
إحالة مسئول مخبز للمحاكمة بتهمة تجميع الدقيق لبيعه بالسوق السوداء فى المرج دقيق مدعم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج، إحالة مسئول مخبز بلدى بالمرج، متهم بتجمیع كمیات من الدقیق البلدى المدعم لبیعھا بالسوق السوداء، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.
 
 
وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، لاسیما الجرائم التموینیة، فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبیع فى كمیة من الدقیق البلدى المدعم "استخراج %82 " بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.
 
 
وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقیق بلدى مدعم)، وبمواجھته اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الاتجار بھا بالسوق السوداء، لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وتم حبس المتهم.
 
 

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