اليوم السابع
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أمن الوادى الجديد يضبط "مسجل خطر" بحوزته 30 لفافة هيروين بقصد الإتجار فيها

الخميس، 21 يوليه 2022 03:41 م
أمن الوادى الجديد يضبط "مسجل خطر" بحوزته 30 لفافة هيروين بقصد الإتجار فيها حملة أمنية - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تمكنت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة مسجل خطر قبل ترويجها بمركز الخارجة. 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد ضبط مسجل خطر بحوزته مخدر الهيروين.
 
كشف محضر الواقعة ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الخارجة، عن اعتزام مسجل خطر بيع مخدر الهيروين بأحياء مدينة الخارجة، على الفور تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة وتشكلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد البدري، رئيس مباحث قسم الخارجة، والرائد محمد ناصر، معاون مباحث القسم، وجرى مداهمة منزل مسجل خطر بمنطقة " الشعلة " بمدينة الخارجة. 
 
ونجحت القوة في القبض على " ع . م. م"، 30 عامًا، مسجل خطر فئة (أ) وبحوزته 30 لفافة من مخدر الهيروين وسلاح أبيض عبارة عن سكين وهاتف محمول ومبلغ 4165 جنيها من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم تحريز المواد المخدرة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

 


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