أفكار "تاتشر" وعقلية رجل الأعمال.. أجندة "سوناك" و"تروس" المرشحان لرئاسة حكومة بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

اكد ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق والمرشح الحالي ليكون خليفة لبوريس جونسون إنه سيقدم مجموعة من الإصلاحات جذرية مثل تلك التي نفذتها مارجريت تاتشر في الثمانينيات.

ومن ضمن خطوط الهجوم التي وضعها سوناك ضمن خطته للفوز على حساب منافسته ليز تروس التي تشغل منصب وزيرة خارجيه بريطانيا انه اتهمها بتعزيز "الاشتراكية" من خلال الوعد بتخفيضات ضريبية غير ممولة ووصف خططها المزعومة لايجاد مسار للبلاد لتخرج من ازمة التضخم بأنها "قصة خيالية".

وبالنسبة للاقتصاد وعود سوناك "بالعودة إلى القيم الاقتصادية المحافظة التقليدية" ، وهو موقف يُنظر إليه على انه إشارة للعودة إلى "اقتصاديات التقشف"، ويختلف عن تروس بشأن التخفيضات الضريبية ، قائلاً إن التصرف الآن سيزيد التضخم ويزيد الاقتراض.

وفيما يخص تغيير المناخ والبيئة، سيضع هدف قانوني جديد للمملكة المتحدة لتكون مستقلة في مجال الطاقة بحلول عام 2045 على أبعد تقدير، ملتزمًا بالحفاظ على هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وأكد للجناح الأخضر لحزب المحافظين أنه سيحمي البيئة.

على الجانب الاخر، وعدت وزيرة الخارجية ليز تروس بسياسة محافظة لخفض الضرائب، وتعزيز المشاريع ، وصديقة للأعمال التجارية.

جعلت ليز تروس احد خطوط هجومها على منافسها ريشي سوناك قرار رفع الضرائب الى اعلى مستوى منذ 70 عام والتي تم اتخاذه خلال توليه وزارة المالية، وقالت: "لن يؤدي ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي" كما اتهمته برفع التأمين الوطني في مواجهة معارضة منها ومن آخرين في مجلس الوزراء.

وفي الاقتصاد، ستعكس ارتفاع معدل التأمين الوطني ، المصمم لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية، وأشارت أنها ستتعامل مع الاقتراض المتراكم خلال الوباء كدين حرب يتم شطبها على مدى فترة طويلة.

وبالنسبة للمناخ أعلنت التزامها بالحفاظ على هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.