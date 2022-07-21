اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 01:31 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر

الخميس، 21 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
مجلس الوزراء: تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاما بدلا من 16
 
 
التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر
 
النيابة العامة تأمر بحبس قائد الأتوبيس المتسبب فى حادث تصادم بالمنيا 4 أيام
 
التضامن: 50 ألف جنيه للمتوفى بانفجار مخبز دكرنس ودعم كامل لأسر الضحايا لمدة عام
 
الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و396 كشفا طبيا للحجاج فى مكة والمدينة
 
وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية
 
التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ72 ألف مريض إدمان خلال النصف الأول من 2022
 
الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى
 
الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين
 
معلومات الوزراء: %5.2 ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 2021
 

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