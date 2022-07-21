أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
النيابة العامة تأمر بحبس قائد الأتوبيس المتسبب فى حادث تصادم بالمنيا 4 أيام
التضامن: 50 ألف جنيه للمتوفى بانفجار مخبز دكرنس ودعم كامل لأسر الضحايا لمدة عام
الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و396 كشفا طبيا للحجاج فى مكة والمدينة
وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية
التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ72 ألف مريض إدمان خلال النصف الأول من 2022
الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى
الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين
معلومات الوزراء: %5.2 ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 2021
وزير السياحة: إعداد قانون للإنتاج السينمائى لتسهيل التصوير
الصحة: مناعة الإصابة بكورونا لا تكفى للحماية من الفيروس
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