اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير السياحة: إسناد حملة الترويج للسياحة المصرية لشركة دولية كبرى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:05 م
وزير السياحة: إسناد حملة الترويج للسياحة المصرية لشركة دولية كبرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، أن السياحة في مصر تسيير بشكل جيد، وتم اختيار شركة دولية كبري أسند إليها حملة الترويج للسياحة المصرية والتي سيتم إطلاقها يوم 27 سبتمبر المقبل.
 
وأشار إلي إنه يتم إعداد قانون للإنتاج السينمائي لتسهيل عملية التصوير في الشوارع والمناطق السياحية والأثرية، موضحا أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجاري عالى الجودة بمعدات عالية الجودة في الشوارع بعد موافقة الحكومة علي التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
 
وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الإتاحة ، موضحا أنه كلما زاد التصوير يعني الترويج للمناطق المصرية، قائلا: "التصوير متاح فى الشوارع للمصريين والأجانب في الشوارع بدون دفع مليم".

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين الجديدة

قرارات الحكومة

التصوير في الشوارع

تصوير سينمائي



الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة: إعداد قانون للإنتاج السينمائى لتسهيل التصوير

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:00 م

وزير السياحة: التصوير متاح فى الشوارع للمصريين والأجانب مجانا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:00 م

اجتماع مجلس الوزراء.. وزير التعليم: أتممنا امتحانات 22 مليون طالب بنجاح.. ووزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود التعامل مع أزمة روسيا وأوكرانيا.. والإسكان: المصريون بالخارج حولوا 292 مليون دولار مقدمات "بيت الوطن"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:00 م

الحكومة توافق على التصوير الشخصى والتذكارى للمصريين والأجانب فى الشوارع

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:55 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة