والدة المتهم بقتل شقيقه بسبب "بنطلون" فى كرداسة تكشف ملابسات الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت والدة المتهم بقتل شقيقه في كرداسة، كواليس الجريمة، فقالت إنها فوجئت بنشوب مشادة كلامية بين ابنيها القتيل والمتهم، بسبب خلاف بينهما متعلق بارتداء المتهم بنطال المجني عليه، وأنها حاولت الفض بينهما حتى لا يتطور الخلاف، إلا أن المتهم سارع إلى المطبخ وأحضر سكينا، وطعن به المجني عليه.

وأكدت أنها استغاثت بالجيران لإنقاذ ابنها، عقب إصابته، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأكدت تورط ابنها المتهم في ارتكاب الجريمة.

من جانبهم، أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء القتيل، كما تم التحفظ على سلاح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب ارتداء المتهم "بنطال" ملك الضحية، وهو مما تسبب في اعتراضه، وتحولت المشادة إلى مشاجرة، ليسرع المتهم إلى مطبخ الشقة، ويحضر سكينا، ويعتدي به على المجني عليه.

أضاف المتهم أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة، وأن الاعتداء على شقيقه المجني عليه تم خلال المشاجرة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد الأسرة، لكشف ملابسات الحادث، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بقتل شقيقه فى كرداسة، خلال مشاجرة نتيجة ارتداء القاتل بنطال ملك الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل عامل على يد شقيقه فى كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل قتل شقيقه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، نتيجة ارتداء المتهم بنطال ملك الضحية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.