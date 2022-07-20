نائب محافظ شمال سيناء يتفقد المرحلة الثانية من محور الساحل

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، المرحلة الثانية من محور الساحل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الخولي، أن المرحلة الثانية من محور الساحل تبدأ من تقاطع شارع الإذاعة وحتي جامعة سيناء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عوائق البنية التحتية وتوصيل المرافق بالكامل، ووضع طبقة التاسيس، لافتا إلى أنه تبقي الانتهاء من شبكة صرف الأمطار تمهيدا للرصف النهائي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في محافظة شمال سيناء.

رافق نائب المحافظ كلا من رؤساء قطاع الشركات العاملة في التنفيذ ورئيس قطاع كهرباء شمال سيناء ورئيس قطاع المياه وعدد من مديري الإدارات المعنية والشركات المنفذة.















