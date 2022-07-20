نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى بهبشين والحرجة

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية لسير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، والذى يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ناصر، وبعض التنفيذيين المعنيين ومنسقى حياة كريمة بالمركز.

وتابع نائب المحافظ سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بهبشين والحرجة في قطاعات الصحة والرى والخدمات الجماهيرية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والاطمئنان على التزام الشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وتفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة إسعاف بهبشين، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير" ،وذلك ضمن 9 مشروعات لإنشاء وإحلال وتجديد نقاط الإسعاف الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.

كما تابع "سلامة" مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع الوحدة الصحية بقرية الحرجة، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها فى القطاع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ناصر، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

واختتم نائب محافظ بني سويف جولته يمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها لإحلال وتجديد كوبري علي مصرف أبو بكر بالحرجة بعرض ثمانية أمتار وطول يزيد عن عشرين متراً ، والتي تنفذها مديرية الري ضمن حزمة من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الري والتي تشمل أعمال تبطين وتكاسي للترع وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في القطاع بقرى المركز.