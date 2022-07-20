محافظ بنى سويف يستجيب لمطلب أهالى القرى بخصوص طريق مدخل غروب الواسطى

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح،الذي يحرص المحافظ على عقده عدد من الأيام خلال الأسبوع، للاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ، في حضور المختصين لتوفير الحلول والبدائل بأسرع ما يمكن والبحث عن الحلول غير التقليدية لبعض المشكلات في القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية
وجه المحافظ وكيل وزارة النقل ورئيس مدينة الواسطى ، بالتوجه ومعاينة الطريق المذكور وبدء العمل في تمهيده وترميم الحفر الموجودة به من خلال استخدام معدات الوحدة المحلية ، وتحت الإشراف الفني لمديرية الطرق والنقل
حضر اللقاء كل من : محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة
وفى سياق آخر، تفقد معاون المحافظ، يرافقه "مدحت صلاح رئيس مدينة ببا" سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية في العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية والصحة والكهرباء ،مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.
في بداية الاجتماع أكد "حبش "أن المحافظة بادرت بوضع قضية المناخ في مقدمة أولوياتها وخطة عملها ،خلال المرحلة الحالية، تنفيذا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتغير المناخ تتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوزان بين التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين، وتُوج ذلك باستضافة مصر قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ ، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والذى يعد انعكاسًا للدور المحوري الذى تلعبه مصر إقليميًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع تم استعراض جانبا من الأنشطة التي نفذها أعضاء المنصة المحلية من المديريات والقطاعات الخدمية من : مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والزراعة والمجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام، والتي شملت ندوات ومؤتمرات توعوية، حول التغيرات المناخية وتداعياتها، والتحديات التي قد تواجهها المحافظة، نتيجة تأثرها بتلك التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
وأشاد حبش بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة وتعظيم الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني في قضية التغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية الوصول إلى نتائج فعالة لها مردود إيجابي على الفرد والمجتمع، كما تم إجراء مناقشة حول خطة عمل المنصة وكيفية تنفيذ مراحلها القادمة، في إطار دور أعضاء المنصة ومهامهم المقترحة.
وعلى هامش الاجتماع تفقد نائب المحافظ مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تنفذها الجمعية،والتي شملت مشروع الوجبات الجاهزة ودار الضيافة والمناسبات وإعداد الأسر المنتجة وقاعة المؤتمرات وغيرها من أقسام وأنشطة الجمعية، واستمع لعرض موجز عن نشأة الجمعية التي تعمل في المجالات الخيرية والتطوعية والتوعية والتعليمية بالإضافة إلى كفالة الطفل اليتيم والرعاية الصحية والاجتماعية، بجانب الخدمات البيئية في تحسين الصحة العامة في مجال مكافحة الأمراض المرتبطة بالنظافة والتخلص من القمامة
اجتماع المحافظ (1)
اجتماع المحافظ (2)
اجتماع المحافظ (3)
اجتماع المنصة المحلية للمحافظة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27 (1)
اجتماع المنصة المحلية للمحافظة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27 (2)
اجتماع المنصة المحلية للمحافظة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27 (3)
اجتماع المنصة المحلية للمحافظة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27 (4)
اجتماع المنصة المحلية للمحافظة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27 (5)
اجتماع المنصة المحلية للمحافظة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27 (6)
جولة معاون المحافظ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرية هليه مركز ببا (1)
جولة معاون المحافظ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرية هليه مركز ببا (2)
جولة معاون المحافظ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرية هليه مركز ببا (3)
جولة معاون المحافظ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرية هليه مركز ببا (4)
جولة معاون المحافظ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرية هليه مركز ببا (5)
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