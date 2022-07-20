محافظ بنى سويف يستجيب لمطلب أهالى القرى بخصوص طريق مدخل غروب الواسطى

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لمطلب بعض أهالى كفر أبجيج بمركز الواسطى،الذي يلتمسون فيه إعادة تمهيد وصلة الطريق الممتد من قشيشة على الطريق الزراعي والمعروف بمدخل الغروب، ويعتبر حلقة وصل بين عدد من القرى والعزب (قمن العروس، الكفر، بنى محمد، ونا، أنفسط ، أبوصير، المعصرة.. وحتى منطقة المفارق لقرى أبويط وأبو جبر.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح،الذي يحرص المحافظ على عقده عدد من الأيام خلال الأسبوع، للاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ، في حضور المختصين لتوفير الحلول والبدائل بأسرع ما يمكن والبحث عن الحلول غير التقليدية لبعض المشكلات في القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية

وجه المحافظ وكيل وزارة النقل ورئيس مدينة الواسطى ، بالتوجه ومعاينة الطريق المذكور وبدء العمل في تمهيده وترميم الحفر الموجودة به من خلال استخدام معدات الوحدة المحلية ، وتحت الإشراف الفني لمديرية الطرق والنقل

حضر اللقاء كل من : محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة