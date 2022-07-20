اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما هو تأثر الموجات شديدة الحرارة على النباتات ؟‬

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:00 ص
ما هو تأثر الموجات شديدة الحرارة على النباتات ؟‬ نبات - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.
 
و درجة الحرارة 40 ° بعد 20 يونيو غير 40 °م فى مايو بسبب الأشعة القصيرة.
 
وأهم التوصيات الزراعية هي تقريب مدة الري والبعد عن الري وقت الظهيرة مع الوضع في الاعتبار أن الموجات شديدة الحرارة المتتالية سوف تسبب:
 
1- ضعف فى تحجيم الثمار (البلح – الزيتون – التين – البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن) وانخفاض نسبة المواد الفعالة (زيت مثلاً فىالزيتون) ومهم تنظيم الري وتكثيف اضافات البوتاسيوم والماغنسيوم.
 
2- ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية وخاصة لو فيه رياح ساخنة ( الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفولالصويا واللوبيا ..الخ) وهنا بقه مركبات زي الكالسيوم بورون مهمة وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول .
 
3- زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية (التنفيل يعني تساقط العقد الحديث) زي الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية .
 
3- زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الاحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحةزي دودة ورق القطن والديدان الثمار ولابد يكون هناك مراقبة ورصد مستمر للزراعات .
 
4- زيادة فى حدة الامراض المحبة للرطوبة الحرة زي البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحانوالخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن  .
 

الزراعة

الصيف

درجات الحرارة

الرطوبة

المحاصيل الثمرية

الموجات شديدة الحرارة



الموضوعات المتعلقة

ما هو تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة؟

السبت، 16 يوليه 2022 01:00 ص

وزيرة التخطيط: شاركت المجتمع الدولي التجربة المصرية لمواجهة التغير المناخي

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:11 م

تعرف على أهم إجراءات مصر للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:00 م

الكاظمى عن قمة الرياض: سنناقش التعاون فى الاقتصاد والطاقة والتغير المناخى

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:14 ص

قادة جزر المحيط الهادئ يدعون لإتخاذ إجراءات دولية "طارئة وفورية" للتغير المناخى

الخميس، 14 يوليه 2022 01:57 م

حر وحرائق وجفاف.. موجات خانقة تجتاح أوروبا خلال الصيف.. درجات الحرارة تتجاوز الـ40.. 250 حريقا فى إسبانيا.. البرتغال تنشر رجال الإطفاء وإيطاليا تعلن الطوارئ.. والاتحاد الأوروبى يطالب بمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة