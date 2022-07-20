اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:07 ص
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كيف ارتفع رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص فى 2020.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:00 ص
كيف ارتفع رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص فى 2020.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلنت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2020، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حول تطور قيمة رأس المال المستثمر والأصول الثابتة، والأرباح المحققة خلال هذا العام.
 
ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "بالإنفو جراف" تطور هذه المؤشرات وفقا لما يلي:  
 
بلغت قيمة الأصول الثابتة 721.3 مليار جنيه عام 2020، مقابل 764.9 مليار جنيه عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.7٪ تركزت هذا الانخفاض في قطاع المعلومات والاتصالات خاصة نشاط الاتصالات.
الاصول الثابتة
الاصول الثابتة
 
بلغت قيمة رأس المال المستثمر 1010.3 مليار جنيه عام 2020، مقابل 1002 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية خاصة نشاط صناعة المنتجات الغذائية.
 
راس المال المستثمر
راس المال المستثمر
بلغت قيمة الارباح المحققة 55.8 مليار جنيه عام 2020، مقابل 50.9 مليار جنيه عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 9.6٪ تركز هذا الارتفاع في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.
 
الأرباح
الأرباح
بلغ رأس المال المدفوع 269.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 256.5 مليار جنيه عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 4.9٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة الفلزات القاعدية.
رأس المال المدفوع
رأس المال المدفوع
 
بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 722.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 717.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.7٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.
 
بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري627.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 647.1 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3٪ تركز هذا الانخفاض في قطاع المعلومات والاتصالات خاصة نشاط الاتصالات.

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