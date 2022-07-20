اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 39 مخبزا لبيعها خبز مخالف للمواصفات وتهريب 145شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:21 ص
ضبط 39 مخبزا لبيعها خبز مخالف للمواصفات وتهريب 145شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 39 مخبز  بمركزى المحمودية  وشبراخيت  وذلك  لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، و كذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى 
 
كما أسفرت الحملات عن إغلاق مخبز  لمدة شهر لانتاجه خبز  ناقص الوزن بمقدار أكثر من 22 جرام  للرغيف الواحد ، وكذلك ضبط 6 مخابز  لتهريبها 145 شيكارة دقيق مدعم  قبل بيعها فى السوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعة .وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية  وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.
 
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.
 مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
 
 
 
 
 
 

 


حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

محافظ البحيرة

بيع السوق السوداء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة