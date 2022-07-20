ضبط 39 مخبزا لبيعها خبز مخالف للمواصفات وتهريب 145شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 39 مخبز بمركزى المحمودية وشبراخيت وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، و كذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى

كما أسفرت الحملات عن إغلاق مخبز لمدة شهر لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار أكثر من 22 جرام للرغيف الواحد ، وكذلك ضبط 6 مخابز لتهريبها 145 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .