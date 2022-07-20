ضبط مخبزين بالإسماعيلية لتصرفهم فى 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة على المحلات والأسواق والمخابز، استهدفت عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز .



وأسفرت الحملة عن ضبط مخبزين لتصرفهم فى 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم ضبط 1000 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محضر توقف لإحدى المحطات بدون أذن.

كما تمكنت الحملة من تحرير 57 محضرا منها 17 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية و7 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.



وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 4 محاضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و11 محضر لعدم نظافة أدوات العجن و محضرين تصرف فى الدقيق.



كما قامت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية بعمل حملة مشتركة مع مباحث التموين وإدارة تموين المركز لإحدى المحال التجارية الشهيرة حيث تم ضبط والتحفظ على 31 كجم من مجزءات دواجن ولحم مفروم وسجق بدون بيانات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة .





















