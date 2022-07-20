اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:45 م
أكرم القصاص
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الرابعة.. ورأس المال يرتفع بـ4.1مليار جنيه

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:45 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الرابعة.. ورأس المال يرتفع بـ4.1مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.650 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1644 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3687 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2580 نقطة.
 

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