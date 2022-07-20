صعود بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وارتفاع مؤشر فاداكس بأبو ظبى بنسبة 1.4%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.356% رابحًا 125.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9375.12 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.28% رابحًا 95.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7542.85 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% رابحًا 102.99 نقطة ليغلق عند مستوى 11864.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسرًا 55.39 نقطة ليغلق عند مستوى 20760.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.4 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.36%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والاتصالات بنسبة 0.88%، 0.83%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التأمين، وتجزئة الأغذية، والإعلام والترفيه، والتطبيقات وخدمات التقنية، والمواد الأساسية، 1.27%، 0.82%، 0.49%، 0.36%، 0.36%، على التوالي.

وقفز 119 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المنجم" بنسبة 10%، ثم سهم "أماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 9.92%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 437.1 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.28% رابحًا 95.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7542.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.35% رابحًا 111.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8398.42 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.06% رابحًا 60.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5769.13 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.38% رابحًا 82.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 285.2 مليون سهم بقيمة 75.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.86%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.63%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.57%، 1.54%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع المنافع وحيدًا بنسبة 0.98%.



بورصة البحرين وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.73% رابحًا 13.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1846.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليو دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين المال بنسبة نمو 82.07% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.79%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 59.72% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 11.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، وهبط سهمي شركة البحرين للسينما، بنك البحرين الوطني بنسبة 6.82%، 0.17%، على التوالي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.79% رابحًا 25.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3211.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.8 مليون سهم محققة ما قيمته 219.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4746 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 14.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي التأمين، والاستثمار والخدمات المالية، بنسبة 0.48%، 0.46%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع النقل وحيدًا بنسبة 0.53%.

وقفز 23 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.13%، وتراجعت 6 أسهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.96%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.2 مليون ورقة بقيمة 71.1 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.356% رابحًا 125.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9375.12 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.885 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 155 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 8629 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.48%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 3.54%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.83%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.84%.

وارتفع 31 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 11.18%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 9.7%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 5.2%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 3.01%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 323.7 مليون درهم.