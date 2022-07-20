زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 3 متهمين من "ألتراس أهلاوى" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، يوم 20 يوليو 2019، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ألتراس أهلاوى"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى، للحكم.

كانت الدائرة تعقد وقتها برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.