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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم بالعلمين الجديدة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:02 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم بالعلمين الجديدة اجتماع الحكومة - ارشيفية
كتبت - هند مختار

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يترأس الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات.
 
كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التي تشمل 1477 قرية، بما في ذلك المشروعات التي تم الإنتهاء منها، والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المُستهدف، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات.
 
 

الحكومة

اجتماع الحكومة

الوزراء

مصطفى مدبولى



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