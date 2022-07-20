اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بادفو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:56 م
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بادفو جانب من الحملة
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بأسوان ،جهودها لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير للمجرى الملاحى لنهر النيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 6 بايكات عشوائية بموقف الرمادى عبارة عن تعديات من بعض المواطنين موجوده منذ إنشاء الموقف حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة تمهيداً لتطوير موقف الرمادى ، كما تم بالتوازى تحرير 15 محضر للتعدى على الطريق العام ، ومصادرة ورفع  15 من المضبوطات المتنوعة ومواد البقالة بشوارع 23 يوليو ومجلس المدينة، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ تكليفات محافظ أسوان المتعلقة بتنفيذ أعمال تطهير وإزالة الحشائش وورد النيل والمخلفات بمجرى نهر النيل وذلك لتأمين حركة العبارات واللنشات من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى والعكس حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين والممتلكات العامة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل بإسنا "إدارة السباعية".


اسوان

ادفو

الرمادي

السباعية

النيل

اشغالات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة