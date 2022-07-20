حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بادفو

أسوان- صلاح المسن

واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بأسوان ،جهودها لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير للمجرى الملاحى لنهر النيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 6 بايكات عشوائية بموقف الرمادى عبارة عن تعديات من بعض المواطنين موجوده منذ إنشاء الموقف حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة تمهيداً لتطوير موقف الرمادى ، كما تم بالتوازى تحرير 15 محضر للتعدى على الطريق العام ، ومصادرة ورفع 15 من المضبوطات المتنوعة ومواد البقالة بشوارع 23 يوليو ومجلس المدينة، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ تكليفات محافظ أسوان المتعلقة بتنفيذ أعمال تطهير وإزالة الحشائش وورد النيل والمخلفات بمجرى نهر النيل وذلك لتأمين حركة العبارات واللنشات من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى والعكس حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين والممتلكات العامة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل بإسنا "إدارة السباعية".