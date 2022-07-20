حملات مكثفة بالإسكندرية وكفر الشيخ لمتابعة الأسواق والتزام السائقين بالأجرة

المحافظات: جاكلين منير- محمد سليمان

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة علي الاسواق والتأكد من ضبط الاسعار بالأسواق وازالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وفى هذا الصدد، قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة حملة مكبرة بنطاق حى شرق وذلك للتفتيش على الأسواق والمحلات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار ومدى صلاحية السلع والمنتجات شملت الحملة، شارع الطيار محمود شكري والسوق التجاري وتعاونيات سموحة وممرات سموحة وطريق محور المحمودية، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة وضبط 125 حالة إشغال متنوع.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات ببرج العرب القديم وقرية بهيج وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية بنحو 11 ألف جنيه.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق والمحلات شملت الحملات شارع المكس ومسجد القباري وأسفرت عن تحرير عدد 20 محضر تموين.

وشهد حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات مكبرة للتفتيش على الأسواق استهدفت شارع جمال عبد الناصر وعبداللطيف جاد وعبدالسلام عارف وشارع عزبه السيوف وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة والتحفظ علي كمية كبيرة من الإشغالات.

وواصل حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته على الأسواق شملت شارع السيد محمد كريم، إسماعيل صبري، أبو وردة، سيدي تمراز ، رأس التين، طريق الكورنيش وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وشن حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لمتابعة الأسعار بالأسواق شملت منطقة المندرة بحرى وقبلى، وجمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 19 محضر متنوع.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للمرور علي الأسواق والمحلات شملت منطقة الشاطبي، سوق امبروزو وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر امن صناعي.

وفي حي العجمي ترأس السيد موسي حملة للتفتيش على الأسواق والمحال للتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم حدوث تلاعب في الأسعار من قبل التجار، وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال تضمنت الحملة شوارع البيطاش والهانوفيل وشارع إسكندرية مطروح وقرية النخيل.

وفى كفر الشيخ تفقد اللواء المحافظ جمال نور الدين، مواقف كفر الشيخ المتعددة ، " الموقف الجديد" القاهرة، طنطا"، ومجمع المواقف للمحافظات والمراكز والقرى، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، رافقه خلالها العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور.

كما التقى بعدد من المواطنين في المواقف، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وناشدهم بالمشاركة في المبادرة التي أطلقها" خليك ايجابي" للإبلاغ عن المخالفات من قبل السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المقررة، مؤكداً أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تعمل على مدار ال24 ساعة ، لتلقي الشكاوى على الأرقام التالية 114 و 0473220792.



تفقد الموقف الجديد بكفر الشيخ



جانب من الحملات بالإسكندرية (1)



جانب من الحملات بالإسكندرية (2)



جانب من الحملات بالإسكندرية (3)



جانب من الحملات بالإسكندرية (4)



جانب من تفقد المحافظ للمواقف



جانب من تفقد المواقف



جانب من متابعة المواقف



متابعة مستمرة للمواقف



متابعة الحركة المرورية



متابعة المواقف



مناقشة المواطنين عن الالتزام بالتسعيرة