"تموين الاسكندرية": حملات مكبرة على أسواق الأحبار والأدوات الكتابية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة المديرية وإدارات التموين الفرعية على محلات الأدوات الكتابية .

وأسفرت الحملات عن ضبط محل أحبار به أحبار غير مدون عليها بيانات وتم تحريز عدد 30 كرتونة أحبار × 12 علبة زنة العبوة واحد كجم غير مدون عليها تاريخ الإنتاج عدد 8 كرتونة أحبار × 35 عبوة زنة العبوة 400 جرام غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وعدد 10 كرتونة أحبار كل كرتونة بها عدد 10 عبوات بدون ج بيانات مجهولة المصدر وضبط محل أدوات كتابية به منتجات بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وكذلك ضبط عدد 35 كرتونة جلوستيك بالكرتونة الواحدة 12 أستيك وعدد 9 كرتونة صلصال اطفال بالكرتونة الواحدة عدد 12 قطعة وعدد 24 أنبوبة الوان اكليريك وعدد 12 زجاجة عطر عبوة الزجاجة 50 مل وضبط محل أدوات كتابية به منتجات منتهية الصلاحية وتم تحريز الآتي:

وعدد 10 علبة صمغ ×24 عبوة حجم العبوة 7 مل منتهى الصلاحية وعدد 6 علب بلاستيك × 12 عبوة العبوة 20 مل منتهى الصلاحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.