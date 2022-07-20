وقال الموقع الإخبارى - عبر بوابته الإليكترونية، اليوم الأربعاء، "إنه بعد ثلاثة عقود ونصف، يقوم رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى صربيا تستغرق ثلاثة أيام".

ونقل الموقع عن وزير الدولة للشئون الخارجية نيمانيا ستاروفيتش قوله، في وقت سابق، "إن مصر هي الدولة المحورية في العالم العربي، والعلاقات بين البلدين تتميز بصداقة تاريخية عميقة، ومن ثم فإن زيارة الرئيس السيسي مهمة للغاية بالنسبة لصربيا"، مشيرا إلى أنه يجرى خلال هذه الزيارة مناقشة تعزيز التعاون والاستثمارات والتجارة بين البلدين، والتى تعمل على تعزيز العلاقات الودية منذ تأسيس حركة عدم الانحياز.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة شهدت عقد جلسة عامة لوفدي صربيا ومصر، ثم منح الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وسام الجمهورية الصربية للرئيس السيسي، كما شهدت توقيع ما يصل إلى 13 اتفاقية وإعلانا في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أن المنتدى الاقتصادي بين البلدين يعد جزءا مهما من الحدث الذي يجمع أكثر من 130 شركة من مصر وصربيا.

وكان مطار نيكولا تيسلا في بلجراد قد شهد أمس حفل استقبال على السجادة الحمراء للضيوف المصريين، حيث اصطف حرس الجيش الصربي، ورافق الطائرة المصرية ست طائرات من طراز "ميج -29"، ترحيبا بالرئيس السيسي.



