تفعيل خدمة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام بمستشفى السعديين المركزى بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفعيل خدمة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام للمرة الأولى بمستشفيات المحافظة وذلك بقسم الأشعة بمستشفى السعديين المركزى بتكلفة مالية بلغت مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، مشيراً إلى أنه تم إجراء أول حالة كى بجهاز التردد الحرارى لعلاج الأورام (الراديو فريكونسى) لمريض يبلغ من العمر 82 عاما، يعانى من بؤرة سرطانية بالفص الأيمن من الكبد، بعد أن تم إجراء الفحوصات اللازمة والعرض على أطباء الجراحة بقسم علاج الأورام بالمستشفى وتحديد بروتوكول العلاج المناسب وذلك تحت تأثير المخدر الموضعى.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن خدمة العلاج بالأشعة التداخلية بمستشفي السعديين المركزي تُعد من الخدمات النوعية المتقدمة والتي تم تفعيلها ضمن الخدمات المقدمة بقسم الأشعة بالمستشفى بعد توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيلها، وجاري وضع خطة لتطوير الوحدة ودعمها بأجهزة إضافية، وكذلك بحث إمكانية تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة للإستفادة من خدمات الوحدة لصالح المرضى بالمحافظة.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.



كما ثمن المحافظ مجهودات مديرية الشؤون الصحية وسعيها الدائم بالتعاون مع المحافظة ومنظمات المجتمع المدني لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية للمساهمة في تخفيف آلام المرضى وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة لهم.





تفعيل خدمة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام بمستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح



تفعيل خدمة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام بمستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح